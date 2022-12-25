Рівень радіації у Харкові та області на 25 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 25 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,11 – 0,14 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 -0,16 мкЗв/год:
Комментариев: 0
Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше.
25 грудня Різдво відзначають західні християни, протестанти, а також православні церкви, котрі прийняли новоюліанський календар.
влажность:
давление:
ветер: