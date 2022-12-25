25.12.2022 10:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові водійка вчинила ДТП та залишила місце події

Жінка здійснила наїзд на припарковане авто.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.

Повідомляється, що 24 грудня на лінію 102 надійшов виклик про ДТП без потерпілих. За попередньою інформацією, на вулиці Миколи Бажана, авто Mitsubishi Outlander здійснило наїзд на припарковане авто Mitsubishi Pagero, після чого поїхало в невідомому напрямку.

Патрульні виявили та зупинили розшукуваний автомобіль на площі Національної гвардії. За кермом перебувала громадянка, яка мала явні ознаки алкогольного сп‘яніння.

Кермувальниця пройшла огляд на стан сп‘яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатора Drager. Прилад показав результат у вигляді трьох стрілок, що свідчить про перевищення граничного виміру. Від огляду на стан алкогольного сп‘яніння у лікаря нарколога жінка відмовилась.

На громадянку патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння), а також адміністративну постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.