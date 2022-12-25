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25.12.2022  09:20   Віталій Хінєвіч

Фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області

Газовики підключають газ в сім деокупованих сіл області.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що ремонти газових мереж з підключенням домівок до енергоносія тривають в селах Балаклійщини: Морозівка, Завгороднє, Гусарівка, Петрівське.
 
Завершено пуск газу у село Степове Борівської громади.
 
Продовжуються роботи з відновлення перебитих ворогом будинкових газогонів у Ізюмському районі. Фахівці АТ «Харківгаз» відновлюють подачу газу мешканцям сіл Підвисоке та Парнувате.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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