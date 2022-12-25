25.12.2022 08:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області загинув чоловік: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 24 по 25 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Повідомляється, що о 09:35 рятувальники з Куп’янська виїздили на обстеження приватного домоволодіння у с. Подоли Куп’янської громади, яке обставляли російські загарбники. Внаслідок терору мирного населення загинув власник обстріляного домоволодіння, а його дружина зазнала поранень. Пожежі в даному випадку не зафіксовано.

Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки. Подія сталась о 19:30 у приватному житловому будинку в селі Санжари. На момент прибуття рятувальників в оселі горіла одна з кімнат на площі 20 кв.м. Рятувальники локалізували вогонь о 20:10, загасили о 21:40.

Постраждалий отримав незначні опіки обличчя, коли намагався самостійно загасити полум’я.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська селища Пісочин рятувальники доставили 13,5 тон питної і технічної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинили ворожі обстріли;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4– інші виїзди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.