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14.12.2022  21:19   Дмитро Колонєй

Окупанти замерзають, мріють про відпустку та шукають хворобу, щоб не повертатися на фронт (відео)

Про це йдеться у новому перхопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у новому перехопденні телефонної розмови загарбника, військовослужбовець окупаційної армії просить друга купити тепловізор, бо без нього — вірна смерть уночі та розповідає про забутих Богом і командуванням військових:
 
  • від бронежилету жодної користі проти бронебійних снарядів;
  • немає ні зимового взуття, ні відпусток;
  • як тільки дадуть відпустку, кожен готовий шукати «хворобу», щоб не повернутися на фронт.
Нагадаємо, раніше ми писали що у країні-агресорці наближується загальна мобілізації після нового року.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, харьков
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