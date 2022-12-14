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14.12.2022  20:53   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники за день прочистили більше двох сотень об'єктів

Про це інформує харківський "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації"

 
Прочистили більше двох сотень об'єктів комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації", фахівці підприємства напередодні промили водопропускну трубу на перехресті вул. Житомирської та вул. Кам'янець-Подільської.
 
Також комунальники прочистили ділянку водовідвідної канави у районі пров. Черемшного та пров. Олександрівського, удалили та розкряжували дерево з нар. Лопань, прочистили дощоприймальні колодязі від сміття та опалого листя по вул. Амосова, вул. Дружби Народів та ін.
 
Всього за попередню добу бригади КВЗК:
  • очистили 115 грат дощоприймачів,
  • промили 74 колектори та поперчники,
  • прочистили 64 водовідні канави та лотки, а також вісім оглядових та дощоприймальних колодязів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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