14.12.2022 20:53 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники за день прочистили більше двох сотень об'єктів

Про це інформує харківський "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації"

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації", фахівці підприємства напередодні промили водопропускну трубу на перехресті вул. Житомирської та вул. Кам'янець-Подільської.

Також комунальники прочистили ділянку водовідвідної канави у районі пров. Черемшного та пров. Олександрівського, удалили та розкряжували дерево з нар. Лопань, прочистили дощоприймальні колодязі від сміття та опалого листя по вул. Амосова, вул. Дружби Народів та ін.

Всього за попередню добу бригади КВЗК:

очистили 115 грат дощоприймачів,

промили 74 колектори та поперчники,

прочистили 64 водовідні канави та лотки, а також вісім оглядових та дощоприймальних колодязів.