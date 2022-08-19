Наслідки ракетного удару по корпусу вишу в центрі Харькова (фото)

Близько шостої години ранку 19 серпня російська ракета поцілила в будівлю вищого навчального закладу в Харкові.
Як передає РЕДПОСТ, ранковий ракетний обстріл з території рф привів до часткового руйнування одного з корпусів политехнічного університету у Київському районі міста Харкова.
Загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем вказаного учбового закладу.
Загалом вранці 19 серпня військові рф випустили по Харькову п’ять ракет С-300, які також визвали руйнації в Основ’янському та Немишлянському районах Харкова.
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