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19.08.2022  13:14   Василь Голосний

Наслідки ракетного удару по корпусу вишу в центрі Харькова (фото)

Близько шостої години ранку 19 серпня російська ракета поцілила в будівлю вищого навчального закладу в Харкові.


РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ, ранковий ракетний обстріл з території рф привів до часткового руйнування одного з корпусів политехнічного університету у Київському районі міста Харкова.

Загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем вказаного учбового закладу.

Загалом вранці 19 серпня військові рф випустили по Харькову п’ять ракет С-300, які також визвали руйнації в Основ’янському та Немишлянському районах Харкова.

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Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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