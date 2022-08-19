19.08.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову 19 серпня: у поліції розповіли про наслідки

Окупанти здійснили ракетний удар по Харкову вранці 19 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що інформація про обстріл Харкова надійшла 19 серпня близько 5.45. Внаслідок влучення снаряда зруйновано корпус одного з закладів освіти, цивільного підприємства. Також ракети потрапили до приватних житлових будинків.

Ракетного удару було завдано з Бєлгорода, з ракетного комплексу С-300.

Загинула 53-річна жінка.

На місце влучення ракет виїжджали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили речові докази.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, від детонації касетних снарядів під Харковом постраждала жінка