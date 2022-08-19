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19.08.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову 19 серпня: у поліції розповіли про наслідки

Окупанти здійснили ракетний удар по Харкову вранці 19 серпня.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що інформація про обстріл Харкова надійшла 19 серпня близько 5.45. Внаслідок влучення снаряда зруйновано корпус одного з закладів освіти, цивільного підприємства. Також ракети потрапили до приватних житлових будинків.
 
Ракетного удару було завдано з Бєлгорода, з ракетного комплексу С-300.
 
Загинула 53-річна жінка.
 
На місце влучення ракет виїжджали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили речові докази.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, від детонації касетних снарядів під Харковом постраждала жінка.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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