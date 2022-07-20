20.07.2022 08:21 Рита Парфенова

Ракета рф зруйнувала школу під Харковом

Вночі 20 липня російський агресор завдав ракетного удару по місту Чугуєву та його околицях.

З території Росії було впущено кілька ракет, одна з них зруйнувала школу в Чугуєві. Про це розповіла мер Чугуєва Галина Мінаєва, передає РЕДПОСТ.



їЦієї ночі ворог знову перевіряв на міцність наші з вами нерви та інфраструктуру Чугуєва. Під обстрілом знову опинилась одна із шкіл міста - схоже ворог має якусь патологічну ненависть до освіти та навчання. Проте головне те, що цього разу обійшлося без постраждалих», – написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі

Голова Чугуєва вкотре нагадала громаді про необхідність дотримуватись правил особистої безпеки в період воєнних дій.

Нагадуємо, ворог не першу ніч завдає ракетних ударів по Чугуєвській області. 19 липня після четвертої ночі окупанти завдали ракетного удару по селищу Клугино-Башкирівка, Чугуївського району.