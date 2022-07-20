20.07.2022 07:24 Рита Парфенова

20 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".

20 липня відзначається Міжнародний День Торту, присвячений дружбі та миру між людьми, країнами, народами.



Біля джерел цього солодкого свята літа стояв «Міланський Клуб» Королівства Любові – спільнота друзів, членами якого є музиканти, кулінари та інші захоплені творчі натури. І саме цей творчий союз у 2009 році розпочав традицію створення спільних музичних тортиків, яку потім підтримали й інші країни.



Вперше у міжнародному масштабі День Торта відзначався 20 липня 2011 року. Країни, які взяли активну участь у цьому першому святкуванні, і стали основоположниками міжнародного свята – це Україна, Росія, Білорусія, Молдова, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Ізраїль, США.



Цього дня було випечено перший у світі колективний «багатонаціональний» миротворчий торт – у його приготуванні взяли участь багато людей із цих країн, які надсилали фотографії випечених ними тортів на сайт свята.



Потім параметри всіх тортів були сумовані, і межі першого у світі колективного миротворчого торта охопили Європу, Азію, Америку та Близький Схід. І з того часу День Торта став щорічною солодкою традицією, а кількість учасників із різних країн дедалі зростає.



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Щороку 20 липня світ відзначає Міжнародний день шахів. Свято проводиться за рішенням ФІДЕ - Всесвітньої шахової федерації, заснованої 1924 року.



До речі, назва гри походить із перської мови: шах мат – володар помер. Батьківщиною шахів є Індія. Там у V столітті з'явилася попередниця шахів – гра чатурангу. На Русі шахи з'явилися приблизно 9 (чи 10) столітті.



Шахи - це настільна гра на 64-клітинній дошці, на якій розташовуються 32 фігури (по 16 фігур білого та чорного кольору). Грають 2 партнери. Мета гри полягає в тому, щоб поставити матюку королю противника. Вважається, що гра в шахи сприяє розвитку пам'яті, розумових здібностей, творчого та логічного мислення. За даними ФІДЕ, сьогодні шахи як вид спорту визнано у 105 країнах світу.

Також цього дня

У 1304 народився Франческо Петрарка, італійський поет, голова старшого покоління гуманістів, один з найбільших діячів італійського Ренесансу.



1534 – у Кембриджі було зареєстровано перше у світі видавництво.



1876 ​​– у Харкові відкрилося перше міське поштове відділення з прийомом приватних грошових та цінних пакетів та рекомендованої кореспонденції, а також «знаків оплати поштової кореспонденції». Інших поштових операцій у відділенні на той час не проводилося.



1917 – зареєстровано торгову марку BMW.



1938 – народилася Наталі Вуд (справжнє ім'я – Наталія Захаренко), американська кіноактриса російського походження («Вестсайдська історія», «Великі перегони»).



1940 – американський музичний журнал Billboard опублікував перший список найпопулярніших пісень. Першою очолила чарт пісня «Я більше ніколи не посміхнуся» («Ill Never Smile Again»), записана оркестром Томмі Дорсі з Френком Сінатрою та вокальним гуртом «The Pied Pipers».



1947 – народився Карлос Сантана, американський гітарист мексиканського походження.



1969 - американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць.



1969 – народився Джош Лі Холлоуей, американський актор, найвідоміший роллю Сойєра в серіалі «Lost».



1976 - посадковий відсік космічного корабля "Вікінг-1" (США) здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.



1987 – Пол Маккартні розпочав запис нового альбому, який був випущений лише в Радянському Союзі.

1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.



2012 – 14 людей убито та близько 50 поранено внаслідок стрілянини на прем'єрі нового фільму про Бетмена в місті Аврора на околицях Денвера.



Іменини відзначають: Акакій, Герман, Євдокія, Євфросинія, Павло, Сергій, Хома.