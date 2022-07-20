20 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
20 липня відзначається Міжнародний День Торту, присвячений дружбі та миру між людьми, країнами, народами.
Біля джерел цього солодкого свята літа стояв «Міланський Клуб» Королівства Любові – спільнота друзів, членами якого є музиканти, кулінари та інші захоплені творчі натури. І саме цей творчий союз у 2009 році розпочав традицію створення спільних музичних тортиків, яку потім підтримали й інші країни.
Вперше у міжнародному масштабі День Торта відзначався 20 липня 2011 року. Країни, які взяли активну участь у цьому першому святкуванні, і стали основоположниками міжнародного свята – це Україна, Росія, Білорусія, Молдова, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Ізраїль, США.
Цього дня було випечено перший у світі колективний «багатонаціональний» миротворчий торт – у його приготуванні взяли участь багато людей із цих країн, які надсилали фотографії випечених ними тортів на сайт свята.
Потім параметри всіх тортів були сумовані, і межі першого у світі колективного миротворчого торта охопили Європу, Азію, Америку та Близький Схід. І з того часу День Торта став щорічною солодкою традицією, а кількість учасників із різних країн дедалі зростає.
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Щороку 20 липня світ відзначає Міжнародний день шахів. Свято проводиться за рішенням ФІДЕ - Всесвітньої шахової федерації, заснованої 1924 року.
До речі, назва гри походить із перської мови: шах мат – володар помер. Батьківщиною шахів є Індія. Там у V столітті з'явилася попередниця шахів – гра чатурангу. На Русі шахи з'явилися приблизно 9 (чи 10) столітті.
Шахи - це настільна гра на 64-клітинній дошці, на якій розташовуються 32 фігури (по 16 фігур білого та чорного кольору). Грають 2 партнери. Мета гри полягає в тому, щоб поставити матюку королю противника. Вважається, що гра в шахи сприяє розвитку пам'яті, розумових здібностей, творчого та логічного мислення. За даними ФІДЕ, сьогодні шахи як вид спорту визнано у 105 країнах світу.
У 1304 народився Франческо Петрарка, італійський поет, голова старшого покоління гуманістів, один з найбільших діячів італійського Ренесансу.
1534 – у Кембриджі було зареєстровано перше у світі видавництво.
1876 – у Харкові відкрилося перше міське поштове відділення з прийомом приватних грошових та цінних пакетів та рекомендованої кореспонденції, а також «знаків оплати поштової кореспонденції». Інших поштових операцій у відділенні на той час не проводилося.
1917 – зареєстровано торгову марку BMW.
1938 – народилася Наталі Вуд (справжнє ім'я – Наталія Захаренко), американська кіноактриса російського походження («Вестсайдська історія», «Великі перегони»).
1940 – американський музичний журнал Billboard опублікував перший список найпопулярніших пісень. Першою очолила чарт пісня «Я більше ніколи не посміхнуся» («Ill Never Smile Again»), записана оркестром Томмі Дорсі з Френком Сінатрою та вокальним гуртом «The Pied Pipers».
1947 – народився Карлос Сантана, американський гітарист мексиканського походження.
1969 - американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць.
1969 – народився Джош Лі Холлоуей, американський актор, найвідоміший роллю Сойєра в серіалі «Lost».
1976 - посадковий відсік космічного корабля "Вікінг-1" (США) здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.
1987 – Пол Маккартні розпочав запис нового альбому, який був випущений лише в Радянському Союзі.
1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.
2012 – 14 людей убито та близько 50 поранено внаслідок стрілянини на прем'єрі нового фільму про Бетмена в місті Аврора на околицях Денвера.
Іменини відзначають: Акакій, Герман, Євдокія, Євфросинія, Павло, Сергій, Хома.
Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
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