Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області

Підрозділи противника зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів у Харківському напрямку та недопущення просування наших військ.
Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.
На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.
Нагадаємо, ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.
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Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
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