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20.07.2022  08:46   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області

Підрозділи противника зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів у Харківському напрямку та недопущення просування наших військ.

сводка генштаба харьков

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

Нагадаємо, ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

 

Источник:   Геншбаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, агрессия россии, харьков
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