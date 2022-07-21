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21.07.2022  10:11   Рита Парфенова

17 людей отримали поранення під час обстрілу Харкова

У результаті артобстрілу Харкова вранці 21 липня є поранені.

https://redpost.com.ua/news/1246768-harkiv-znovu-pid-obstrilami

Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення», - написав він.

Нагадаємо, вранці 21 липня у Харкові оголошена загроза артобстрілу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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