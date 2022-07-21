17 людей отримали поранення під час обстрілу Харкова

У результаті артобстрілу Харкова вранці 21 липня є поранені.
Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення», - написав він.
Нагадаємо, вранці 21 липня у Харкові оголошена загроза артобстрілу.
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