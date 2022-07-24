Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 683 осіб. Одужало 300 432 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 176 осіб.
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 10 осіб (із них 8 – мешканці міста Харкова). По одній людині захворіло у Красноградському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 липня.
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Заплановані сьогодні справи навряд чи вдасться закінчити. Весь день у вас виникатиме спокуса заплющити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чимось приємним.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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