24.07.2022 12:35 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 683 осіб. Одужало 300 432 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 176 осіб.



Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 10 осіб (із них 8 – мешканці міста Харкова). По одній людині захворіло у Красноградському та Чугуївському районах області.



Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 липня.