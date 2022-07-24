24.07.2022 11:46 Рита Парфенова

Пропозицію Ігоря Терехова націоналізувати ТЕЦ-5 підтримають у ХОВА

Голова Харківської ОВА підтримує позицію міського голови Харкова щодо необхідності забезпечити жителів Харкова гарячою водою та теплом.



Фото з відкритих джерел

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на прес-конференції 23 липня, передає РЕДПОСТ.

«Ми з мериєю працюємо 24 години на добу над відновленням нашої критичної інфраструктури - водогонів, електропсстачання тощо. Я підтримую Ігоря Олександровича з приводу того, що ми маємо зробити усе, щоб у людей було тепло в оселях. Люди не можуть бути заручниками чиїхось приватних розборок. Тому ми будемо спільно і надалі опрацьовувати питання для того, щоб люди були із теплом. Це головне для нас", — сказав він.



За словами Синєгубова, можливе звернення до РНБО також розглядатимуть.



"Є процедура. Можливо, у тому числі. Ми зараз будемо опрацьовувати різні варіанти, і цей варіант я не виключаю в тому числі", — сказав голова ОВА.



Нагадаемо, на нараді з тепловиками 22 липня Харківський міський голова Ігор Терехов публічно звернувся до голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова з проханням ініціювати націоналізацію ТЕЦ-5.