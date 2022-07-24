24.07.2022 13:15 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 24 липня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 24 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 35 легковіків;
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«Рава-Руська» - 15 легковіків, 5 автобусів;
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«Грушів» - 50 легковіків, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
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«Шегині» - 70 легковіків, 15 автобусів, 210 пішоходів.
Словацька Республіка:
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«Ужгород» - 10 легковіків, 6 автобусів.
Угорщина:
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«Тиса» - 20 легковіків;
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«Лужанка» - 15 легковіків.
За добу 23 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 82 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прибули 42 тисячі осіб, понад 38 тисяч з них – громадяни України.
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