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24.07.2022  13:15   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 24 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.


граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 24 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 35 легковіків;
  • «Рава-Руська» - 15 легковіків, 5 автобусів;
  • «Грушів» - 50 легковіків, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
  • «Шегині» - 70 легковіків, 15 автобусів, 210 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 10 легковіків, 6 автобусів.

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 легковіків;
  • «Лужанка» - 15 легковіків.
За добу 23 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 82 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули 42 тисячі осіб, понад 38 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, Польща дозволила в'їзд українським перевізникам класу Євро-3.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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