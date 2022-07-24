24.07.2022 13:47

Ігор Терехов - харків’янам: Наша главная задача сейчас – выжить и жить

Міський голова розповів, як треба поводитися в умовах посилених обстрілів Харкова.



РЕДПОСТ

Уникати ранкових поїздок у наземному транспорті через обстріли і по можливості користуваться метро - такі поради дав мер Харкова Ігор Терехов у зверненні до містян, передає РЕДПОСТ.



«Прошедшая неделя показала, что теперь агрессор не делает даже вида, что стреляет по военным объектам. С самого первого дня стреляли именно по нам, мирным жителям Харькова. Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и т.д. Но самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга. Как раз в то самое время, когда многие из вас ехали на работу. В четверг трое погибших и 23 раненых. В среду на остановке трое раненых и трое убитых. Среди них – 13-летний мальчишка. Самое страшное для родителей – хоронить своих детей! Слава Богу, что его 15-летняя сестра, которая была с ним на остановке и была ранена, пошла на поправку и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление.

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Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения», – сказав Ігор Терехов.

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Також міський голова нагадав, що ті, кому потрібні продукти харчування та інша допомога, завжди могут звернутися по допомогу до управліню соцзахисту та волонтерів.



«Если вам нужны продукты или другая помощь – работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут. И помните главное – мы обязательно победим!», – акцентував городський голова.