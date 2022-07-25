Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 25 липня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Гуманітарну допомогу, як і раніше, можна безкоштовно отримати на пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти».
Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.
Комментариев: 0
Сьогодні не розраховуйте на дипломатичність – ані свою, ні оточуючих. Уникайте конфліктів, зіткнень і навіть обговорення будь-яких неоднозначних тем.
Протягом дня сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Усю другу половину дня йтиме дощ.
25 липня відзначається народне свято Прокл Плакальник.
влажность:
давление:
ветер: