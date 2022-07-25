25.07.2022 08:51 Рита Парфенова

Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після ракетного обстрілу Чугуєва

У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував.



t.me/prokuratura_kharkiv

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 липня, передає РЕДПОСТ.

За словами Синєгубова, вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі, будинку культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Трьох людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці.



Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.



У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували й в Ізюмському районі.



На жаль, у с. Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в області за минулу добу.