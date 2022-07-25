Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після ракетного обстрілу Чугуєва

У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував.
Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 липня, передає РЕДПОСТ.
За словами Синєгубова, вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі, будинку культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Трьох людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці.
Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували й в Ізюмському районі.
На жаль, у с. Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в області за минулу добу.
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