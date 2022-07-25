Харків на ранок 17 липня. Оперативна обстановка від ДСНС (відео)

Ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 25 липня.
Одна з пожеж, спричинена ворожими обстрілами, трапилася в Немишлянському районі Харкова. Чотири рази рятівники тушили пожежі у Чугуєвському районі области, по одному разу - у Богодухівському та Балаклійському районах. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, а також дах складського приміщення.
Загалом за добу з 24 по 25 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
Піротехніки ДСНС ліквідували 5 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за попередню добу.
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