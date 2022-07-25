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25.07.2022  08:45   Рита Парфенова

Харків на ранок 17 липня. Оперативна обстановка від ДСНС (відео)

Ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 25 липня.

Одна з пожеж, спричинена ворожими обстрілами, трапилася в Немишлянському районі Харкова. Чотири рази рятівники тушили пожежі у Чугуєвському районі области, по одному разу - у Богодухівському та Балаклійському районах. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, а також дах складського приміщення.

Загалом за добу з 24 по 25 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

  • 14 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 7 - спричинених військовими діями;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 3 – на  допомогу населенню та комунальним службам,
  • 4 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 5 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за попередню добу.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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