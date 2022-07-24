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24.07.2022  08:37   Рита Парфенова

Після обстрілів загорілося смиттєзвалище у Харковській області

Ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.30 24 липня.

Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Ізюмському районі області. За межами міста Балаклія горіло сміття на міському сміттєзвалищі на площі пожежі понад 1 га.

Загалом за добу з 23 по 24 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:
5 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 1 - спричинену обстрілами,
2 - для проведення аварійно-рятувальних робіт;
4 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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