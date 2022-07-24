Після обстрілів загорілося смиттєзвалище у Харковській області

Ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.30 24 липня.
Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Ізюмському районі області. За межами міста Балаклія горіло сміття на міському сміттєзвалищі на площі пожежі понад 1 га.
Загалом за добу з 23 по 24 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:
5 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 1 - спричинену обстрілами,
2 - для проведення аварійно-рятувальних робіт;
4 – інші виїзди.
Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
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Заплановані сьогодні справи навряд чи вдасться закінчити. Весь день у вас виникатиме спокуса заплющити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чимось приємним.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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