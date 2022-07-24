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24.07.2022  08:21   Рита Парфенова

Ворог знову обстріляв населені пункти Харківської області

Минулої доби російський агресор обстріляв два десятки населених пунктів у Харківській області.


facebook.com/GeneralStaff.ua
кассетній снаряд в поле
 
Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
 
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога  та інших.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії, зокрема, райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.
 
Нагадаємо, на Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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