24.07.2022 07:30 Рита Парфенова

24 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.

Мета заходів International Self-Care Day - дати людям зрозуміти, як дбати про себе для того, щоб бути здоровим.

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24 липня православні люди вшановують святу рівноапостольну Ольгу, завдяки якій Русь прийняла православну віру.



День святої Ольги називали ще Стожарами – таке ім'я мало на Русі зоряне скупчення у сузір'ї Тельця. Яскраве сяйво Стожар (тобто безхмарне небо) віщувало вдалі жнива та багатий урожай. Мисливцям та ж сама прикмета обіцяла гарний шанс здобути ведмедя.

Також цього дня

1790 року у Франції вперше в історії було документально зафіксовано падіння метеорита на Землю.



1802 – народився Олександр Дюма-батько, французький письменник («Три мушкетери», «Королева Марго», «Граф Монте-Крісто»).



1885 – Міністром Народної Просвіти І. Деляновим затверджено статут Харківського технологічного інституту. «Харківський технологічний практичний інститут має на меті давати вищу технологічну освіту з механічної та хімічної спеціальностей і відповідно з цим ділиться на 2 відділення. Комплект учнів 500 осіб (але може збільшуватися з дозволу міністра). Інститут полягає у віданні Міністерства Народної Освіти, підпорядковується піклувальнику харківського навчального округу та керується директором. Курс в університеті п'ятирічний. Молоді люди, які закінчили гімназії та реальні училища, вступають до інституту з конкурсного іспиту. Плата за вчення 50 руб. на рік...».



1911 – американський археолог Ірам (Хайрем) Бінгхем відкрив у Перу «втрачене місто» імперії інка Мачу-Пікчу, який служив чи притулком для останнього імператора, чи укриттям для «дочок Сонця» від конкістадорів.



1938 – випущені перші упаковки з розчинною кавою, і з того часу цей день вважається днем ​​народження розчинної кави.



1952 – народився Гас ван Сент, американський кінорежисер («Розумниця Уїлл Хантінг», «Слон», «Харві Мілк»).



1969 - "Аполлон-11" успішно приводнився в Тихому океані. Повернулися додому астронавти, які вперше погуляли Місяцем.



1970 – народилася Дженніфер Лопес, американська актриса та співачка.



1990 – у Києві біля будівлі мерії вперше після розпаду СРСР було піднято синьо-жовтий прапор. До 2004 року ця подія відзначалася на муніципальному рівні Києва як День національного прапора.

1991 – урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Іменини відзначають: Аркадій, Олена, Ольга.