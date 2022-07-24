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24.07.2022  09:06   Рита Парфенова

Навчальний заклад під Харковом звуйнувала російська ракета (фото)

Прокуратура почала розслідування військового злочину рф.

Зруйновано навчальний заклад у селі Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 23 липня близько 4 години ранку російські військові обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу окупантів зруйновано навчальний заклад.

Зруйновано навчальний заклад у селі Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району Зруйновано навчальний заклад у селі Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за минулу добу.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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