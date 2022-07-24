Навчальний заклад під Харковом звуйнувала російська ракета (фото)

Прокуратура почала розслідування військового злочину рф.
За даними слідства, 23 липня близько 4 години ранку російські військові обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.
Внаслідок обстрілу окупантів зруйновано навчальний заклад.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за минулу добу.
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У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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