Обстрілів Харкова за добу не зафіксовано, - ХОВА (відео)

Штаб оборони Харкова за ніч обстрілів росіян по місту не зафіксував.
Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 24 липня, передає РЕДПОСТ.
По області окупанти наносили удари по Лозівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів виникали пожежі господарчих споруд, були влучання по відкритих територіях. У м. Балаклія за межами населених пунктів через обстріли горіло міське сміттєзвалище.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих цивільних через обстріли в області за добу не зафіксовано.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за минулу добу.
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Заплановані сьогодні справи навряд чи вдасться закінчити. Весь день у вас виникатиме спокуса заплющити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чимось приємним.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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