24.07.2022 10:28 Рита Парфенова

Обстрілів Харкова за добу не зафіксовано, - ХОВА (відео)

Штаб оборони Харкова за ніч обстрілів росіян по місту не зафіксував.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 24 липня, передає РЕДПОСТ.

По області окупанти наносили удари по Лозівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів виникали пожежі господарчих споруд, були влучання по відкритих територіях. У м. Балаклія за межами населених пунктів через обстріли горіло міське сміттєзвалище.



За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих цивільних через обстріли в області за добу не зафіксовано.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною однієї пожежи в області за минулу добу.