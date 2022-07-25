25.07.2022 08:27 Рита Парфенова

Під Харковом вночі ракета зруйнувала школу та будинок культури, де ховалися люди

Біля третьої години ночі випущені з території рф ракети завдали масових пошкоджень Чугуєвському району та місту Чугуєву.

Зруйновані цивільні об'єкти: чергова школа та будинок культури, де перебували мирні мешканці, розповіла мер Чугуєва Галина Мінаєва, передає РЕДПОСТ.

Наразі рятівники розбирають завали, а отже кількість постраждалих буде уточнюватися.

Голова Чугуєва вкотре нагадала громаді про необхідність дотримуватись правил особистої безпеки в період воєнних дій. Містян закливаюсь зберігати спокій і по можливості обмежити пересування вулицями міста.

Нагадаємо, вночі 20 липня з території Росії було випущено кілька ракет, одна з них зруйнувала школу в Чугуєві.