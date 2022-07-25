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25.07.2022  08:14   Рита Парфенова

У Харківській області окупанти обстрілють позиції ЗСУ з усіх наявних вогневих засобів (відео)

На Слобожанському напрямок ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування Сил оборони у бік державного кордону.

бойці ЗСУ на позиціях
 
Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаційного удару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

На Слов’янському напрямку російські вояки обстрілювали позиції підрозділів Сил оборони із застосуванням усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля.

Нагадаємо, добу тому російський агресор обстріляв два десятки населених пунктів у Харківській області.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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