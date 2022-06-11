11.06.2022 09:01 Рита Парфенова

Обстрел Дергачей: горели дома, пострадали люди (фото)

Город Дергачи российские оккупанты в очередной раз обстреляли 10 июня.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Дергачевский горсовет, Дергачи обстреляли из реактивных систем залпового огня, ударив кассетными бомбами по жилым кварталам города. В результате бомбардировок были ранены двое местных жителей и разрушены несколько частных домов. Бригады скорой помощи оперативно доставили травмированных в больницу.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что массированный обстрел частного сектора в Дергачах произошёл 10 июня в 12:00. После него случилось сразу 4 пожара в частных домах. Общая площадь горевших домов составила более 100 кв.м, также сгорел автомобиль КИА.

С огнем под угрозой повторных обстрелов боролись спасатели из 53 пожарно-спасательной части из города Дергачи и 32 ДПРЧ из города Харькова. Было задействовано 6 пожарно-спасательных отделений. Последняя ячейка горения была ликвидирована в 13:40.

Окончательная информация о пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов уточняется.



Также враг продолжил обстреливать из разных видов оружия населенные пункты Безруковского, Слатинского, Прудянского, Токаровского и Русско-Лозовского старостинских округов, добавили в сводке горсовета.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной тринадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.