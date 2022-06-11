    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обстрел Дергачей: горели дома, пострадали люди (фото)
11.06.2022  09:01   Рита Парфенова

Обстрел Дергачей: горели дома, пострадали люди (фото)

Город Дергачи российские оккупанты в очередной раз обстреляли 10 июня.

пожар после обстрела дергачи

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Дергачевский горсовет, Дергачи обстреляли из реактивных систем залпового огня, ударив кассетными бомбами по жилым кварталам города. В результате бомбардировок были ранены двое местных жителей и разрушены несколько частных домов. Бригады скорой помощи оперативно доставили травмированных в больницу.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что массированный обстрел частного сектора в Дергачах произошёл 10 июня в 12:00. После него случилось сразу 4 пожара в частных домах. Общая площадь горевших домов составила более 100 кв.м, также сгорел автомобиль КИА.

Сегодня, около 12:00, враг совершил очередной обстрел жилых домов мирных жителей городка Дергачи Харьковщины. В результате обстрела произошло сразу 4 пожара по разным адресам. В целом горели частные жилые дома на общей площади более 100 кв.м., а также один автомобиль КИА. С огнем под угрозой повторных обстрелов боролись спасатели из 53 пожарно-спасательной части из города Дергачи и 32 ДПРЧ из города Харькова. Было задействовано 6 пожарно-спасательных отделений. Последняя ячейка горения была ликвидирована в 13:40. По предварительным данным, два человека (местные жители) были ранены. Они сразу были госпитализированы в лечебное учреждение города Харькова. Окончательная информация о пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов уточняется.

С огнем под угрозой повторных обстрелов боролись спасатели из 53 пожарно-спасательной части из города Дергачи и 32 ДПРЧ из города Харькова. Было задействовано 6 пожарно-спасательных отделений. Последняя ячейка горения была ликвидирована в 13:40.

Окончательная информация о пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов уточняется.

Также враг продолжил обстреливать из разных видов оружия населенные пункты Безруковского, Слатинского, Прудянского, Токаровского и Русско-Лозовского старостинских округов, добавили в сводке горсовета.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной тринадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Тэги:  дергачи, гсчс, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Криминал и происшествия Вражеский обстрел снова повредил восстановленный газопровод под Харьковом 09.06 ЖКХ Под Харьковом восстановили перебитый оккупантами газопровод 07.06 Общество Выдача пенсий в Дергачах: график работы почтового отделения
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 