На Харьковском направлении без перемен, - Генштаб

Оккупанты прилагают усилия для удержания занятых рубежей.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что агрессор обстреливает из артиллерии украинскиех позиции, чтобы не допустить перехода в наступление наших войск.
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