11.06.2022 08:42 Рита Парфенова

На Харьковском направлении без перемен, - Генштаб

Оккупанты прилагают усилия для удержания занятых рубежей.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что агрессор обстреливает из артиллерии украинскиех позиции, чтобы не допустить перехода в наступление наших войск.