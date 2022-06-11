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11.06.2022  08:42   Рита Парфенова

На Харьковском направлении без перемен, - Генштаб

Оккупанты прилагают усилия для удержания занятых рубежей.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что агрессор обстреливает из артиллерии украинскиех позиции, чтобы не допустить перехода в наступление наших войск.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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