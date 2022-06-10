10.06.2022 08:36 Рита Парфенова

Российские оккупанты стали в оборону под Харьковом, – Генштаб

Захватчики концентрируют усилия на удержании занятых рубежей.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.



В Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор совершал артиллерийские обстрелы украинских позиций.



На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

Ранее мы писали, что российские войска готовят наступление на Барвенково.