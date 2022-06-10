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10.06.2022  08:47   Рита Парфенова

На предприятии Харькова - крупный пожар: фото

Спасатели тушили пожар больше восьми часов.


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пожар на предприятии Электромашина в Харькове

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, днем 9 июня на территории предприятия Электромашина по улице Озерянской, 106 в Харькове начался пожар.

Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 13:53. К месту происшествия по повышенному номеру сложности было направлено 13 отделений на автоцистернах и 4 на автолестницах.

пожар на предприятии Электромашина в Харькове

Горела кровля одного из построек предприятия. Пламя охватило площадь около 2000 кв. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 16.40 и полностью ликвидировать в 21.25.

пожар на предприятии Электромашина в Харькове

Жертв и пострадавших нет. Какие обстоятельства стали причиной возникновения пожара, устанавливается.

пожар на предприятии Электромашина в Харькове

Напомним, это был один из 15 пожаров, произошедших 9 июня в Харькове не из-за обстрелов. Всего за сутки спасатели ГСЧС выезжали на тушение 35 пожаров.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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