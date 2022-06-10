На предприятии Харькова - крупный пожар: фото

Спасатели тушили пожар больше восьми часов.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, днем 9 июня на территории предприятия Электромашина по улице Озерянской, 106 в Харькове начался пожар.
Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 13:53. К месту происшествия по повышенному номеру сложности было направлено 13 отделений на автоцистернах и 4 на автолестницах.
Горела кровля одного из построек предприятия. Пламя охватило площадь около 2000 кв. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 16.40 и полностью ликвидировать в 21.25.
Жертв и пострадавших нет. Какие обстоятельства стали причиной возникновения пожара, устанавливается.
Напомним, это был один из 15 пожаров, произошедших 9 июня в Харькове не из-за обстрелов. Всего за сутки спасатели ГСЧС выезжали на тушение 35 пожаров.
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Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день модерна.
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