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10.06.2022  09:22   Рита Парфенова

Мародер попался на горячем в Харькове

Рецидивист пытался украсть несколько ящиков алкоголя.

украсть алкоголь ящиками

В краже разоблачен 34-летний неоднократно судимый за преступления против собственности харьковчанин, передает РЕДПОСТ со сылкой на пресс-службу Нацполиции.

Мужчина пытался украсть из складского помещения по улице Морозова спиртные напитки. Злоумышленник загрузил в автомобиль 5 ящиков с водкой, вином и слабоалкогольными напитками и пытался с угнанным товаром покинуть место происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

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Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, патрульные, харьков
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