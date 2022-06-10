Мародер попался на горячем в Харькове

Рецидивист пытался украсть несколько ящиков алкоголя.
В краже разоблачен 34-летний неоднократно судимый за преступления против собственности харьковчанин, передает РЕДПОСТ со сылкой на пресс-службу Нацполиции.
Мужчина пытался украсть из складского помещения по улице Морозова спиртные напитки. Злоумышленник загрузил в автомобиль 5 ящиков с водкой, вином и слабоалкогольными напитками и пытался с угнанным товаром покинуть место происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.
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