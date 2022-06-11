11.06.2022 10:25 Виталий Хиневич

Харьков принял участие в ежегодном заседании Международной ассоциации «Eurocities»

Участники заседания из более чем 50 городов Европы стоя приветствовали город Харьков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что представители города Харькова приняли участие в ежегодном заседании Международной ассоциации «Eurocities», которое проходило 8-10 июня в городе Эспоо (Финляндия).

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, участники заседания из более чем 50 городов Европы стоя приветствовали город Харьков в знак уважения мужества харьковчан и поддержки нашего города.

Посол Украины в Финляндии Ольга Диброва подчеркнула важность участия украинских городов в подобных заседаниях с целью непрерывной коммуникации и обсуждения неотложных потребностей с городами Европы.

Одним из ключевых событий заседания была встреча мэров из более чем 20 городов Европы, главная тема которой - восстановление Украины и пути помощи городам уже сегодня.

Лидеры городов встретились на закрытом заседании, чтобы обсудить прием и интеграцию беженцев, энергетическую независимость и поддержку послевоенного восстановления. Представителей Харькова пригласили для участия во встрече мэров, где они обсудили современные потребности города.

Мэры городов подчеркнули необходимость установления и развития партнерских отношений на межмуниципальном уровне как наиболее эффективной формы взаимодействия между городами.

Мэры и заместители мэров городов Антверпен, Берлин, Бирмингем, Болонья, Брно, Эйндховен, Эспоо, Флоренция, Франкфурт, Гент, Ганновер, Хельсинки, Лидс, Мадрид, Мюнхен, Оулу, Познань, Рига, Роттердам, Стокгольм, Таллин, Турку, Сарагоса единогласно поддержали подписание резолюции по расширению предоставления помощи городам Украины, которые являются членами Ассоциации.

Кроме того, харьковский проект «Школа молодого дипломата» стал номинантом награды «Eurocities-2022» и получил поддержку среди молодежных советов Европы, которые также участвовали в заседании.