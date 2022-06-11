11.06.2022 10:44 Рита Парфенова

Четыре человека погибли под завалами дома после прилета в Чугуевский район

Два обстрела произошли в Чкаловской громаде 10 июня.

Враг продолжает уничтожать сельскохозяйственные объекты и запасы зерна, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Утром 10 июня снаряд попал в складское помещение одного из обществ на территории Чкаловской общины. Произошло возгорание на площади 50 кв. Спасатели 39-го Государственного пожарно-спасательного поста тушили огонь с 06:02 до 08:50.



После еще одного прилета на территорию Чкаловской общины произошло разрушение строительных конструкций частного дома, где погибли сразу 4 человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной тринадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.