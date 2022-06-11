11.06.2022 11:05 Виталий Хиневич

Президент Украины отреагировал на петицию о выезде мужчин за пределы страны

Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой предлагает отменить запрет выезда мужчин призывного возраста за пределы страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы действительно, согласно Конституции Украины, могут свободно покидать границы Украины. Однако в стране введено военное положение, которое и является исключение из закона. Отменить эти ограничения можно будет только после завершения действия военного положения в нашем государстве.

“Я обратился к премьеру Шмыгалю с просьбой комплексно проработать нарушенные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, он обратил внимание на вопрос приоритета призыва добровольцев. Зеленский отметил, что за это отвечает Кабинет министров Украины.

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