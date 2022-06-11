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11.06.2022  11:21   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 11 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 11 июня 2022 года

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 438 человек. Выздоровело 292 477 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 904 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (все - жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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