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13.06.2022  13:10   Виталий Хиневич

Житель Харьковской области сдавал позиции ВСУ врагу

Мужчину вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

Житель Харьковской области работал на врага
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.
 
Сообщается, что СБУ задержала агента ФСБ в Харьковской области. Им оказался житель области, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.
 
По заданию своей кураторши мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.
 
Правоохранители задержали предателя, когда он направлялся выполнять задание врага.
 
На основании данных фактов открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 114 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
 
Напомним, в Харьковской области СБУ задержала представителя пророссийской неофициальной казацкой организации.
 
 
Источник:   СБУ Харьковская область
 Тэги:  криминал, харьков
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