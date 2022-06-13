13.06.2022 13:10 Виталий Хиневич

Житель Харьковской области сдавал позиции ВСУ врагу

Мужчину вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.

Сообщается, что СБУ задержала агента ФСБ в Харьковской области. Им оказался житель области, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

По заданию своей кураторши мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Правоохранители задержали предателя, когда он направлялся выполнять задание врага.

На основании данных фактов открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 114 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала представителя пророссийской неофициальной казацкой организации.