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28.05.2022  16:25   Виталий Хиневич

В Харьковской области СБУ задержала представителя пророссийской неофициальной казацкой организации

Пророссийская неофициальная казацкая организация вела активную антиукраинскую деятельность.

В Харьковской области задержали преступника
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.
 
Сообщается, что правоохранители выявили злоумышленника, который состоял в пророссийской неофициальной казацкой организации. Члены данной организации имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.
 
Мужчина при помощи социальных сетей передавал данные о перемещениях и местах дислокации военных формирований Украины, а также общую информацию о взрывах на территории Харьковского региона своим единомышленникам из вышеуказанной организации и представителям спецслужб россии.
 
На основании данных фактов злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в государственной измене.
 
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.
 
Напомним, в Харьковской области документируют преступления оккупантов.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков, криминал
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