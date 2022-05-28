28.05.2022 16:25 Виталий Хиневич
В Харьковской области СБУ задержала представителя пророссийской неофициальной казацкой организации
Пророссийская неофициальная казацкая организация вела активную антиукраинскую деятельность.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на СБУ в Харьковской области.
Сообщается, что правоохранители выявили злоумышленника, который состоял в пророссийской неофициальной казацкой организации. Члены данной организации имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.
Мужчина при помощи социальных сетей передавал данные о перемещениях и местах дислокации военных формирований Украины, а также общую информацию о взрывах на территории Харьковского региона своим единомышленникам из вышеуказанной организации и представителям спецслужб россии.
На основании данных фактов злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в государственной измене.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0