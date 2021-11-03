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03.11.2021  08:00   

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.

День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, установлен Указом Президента от 31 октября 1997 года. Ракетные войска и артиллерия состоят из соединений оперативно тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделов и подразделов противотанковых управляемых ракет. Они предназначены для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов при ведении боя.

День инженерных войск Украины утвержден Указом Президента 27 октября 1999 года в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины. В общей структуре Вооруженных Сил Украины инженерные войска принадлежат к специальным войскам. Организационно части и подразделения инженерных войск ВС Украины входят в состав Сухопутных войск, Войск Противовоздушной обороны и Военно-морских Сил, а в составе военно-воздушных Сил есть инженерно-аэродромные части и подразделы. Именно инженерные войска первыми осваивают новейшие средства ведения боя.

Также в этот день…

В 1749 году родился Даниэль Резерфорд, английский ученый, открывший азот.

1887 – родился Самуил Маршак, знаменитый поэт, драматург, переводчик, литературный критик.

1900 – родился Адольф Дасслер, основатель известной фирмы спортивной одежды «Adidas».

1903 – голландский физиолог В. Эйнтховен объявил об изобретении электрокардиографа.

1921 – родился Чарльз Бронсон, американский киноактер («Великолепная семерка», «Однажды на Западе», «Морской волк»).

1927 – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт Голландский туннель – первый в мире подводный туннель для транспорта.

1931 – родилась Моника Витти (настоящее имя – Мария Луиза Чечарелли), итальянская актриса («Ночь», «Приключение», «Красная пустыня», «Затмение»).

1941 – в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор. Существует несколько версий: собор был взорван фашистами; агентами НКВД; партизанами, намеревавшимися уничтожить посещавшего его президента Словакии Тисо.

1949 – родился Александр Градский, русский певец и композитор.

1957 – в СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через короткое время после старта от перегрева.

1959 – родился Дольф Лундгрен, шведский актер, режиссер, сценарист и продюсер («Разборки в маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Джонни Мнемоник», «Чистильщик»).

1969 – родился Роберт Майлз, DJ и композитор.

1995 – ученые Техасского университета впервые выделили ген грудного рака.

Приметы дня

В этот день почитается память преподобного Илариона Великого. С этого дня начинали ждать холод и заморозки. Все важные дела и поездки откладывались на другое время, следили за погодой и на основе увиденного предсказывали будущие события.

  • Если 3 ноября стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.
  • Дым вверх идет – погода будет ясной и солнечной.
  • Если на Иларионов день снег выпал и не растаял на деревьях, значит не растает и на земле.
  • Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.
  • Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – следует ждать мороза и ясной погоды.
  • Если к Иларионову дню не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.
  • Нельзя в этот день собираться в дорогу – это сулит несчастье.

Именины отмечают:

Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

Тэги:  праздник, календарь, день в истории, харьков, приметы, традиции, запреты, именинники
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