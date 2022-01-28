28.01.2022 16:35 Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: в Харькове отключат электричество 29 января (адреса)

В субботу, 29 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов Центрального района электрических сетей города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В субботу, 29 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Центральный район: ул.Строительная , 1А; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 30А; 31А; 32; 32А; 32Б; 34; 36; 38; 40; 42; 42А; 44; 46; 48; 5А; 6; 6А; 7; 7А; 8; 8А; 9;

, 1А; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 30А; 31А; 32; 32А; 32Б; 34; 36; 38; 40; 42; 42А; 44; 46; 48; 5А; 6; 6А; 7; 7А; 8; 8А; 9; ул.Большая Даниловская, 10; 11; 12; 13; 15; 15Б; 19; 2; 21; 22; 23; 24А; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 35А; 36; 37; 38; 4; 40; 42; 43; 44; 45; 45/1; 46; 47; 49; 49А; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 62; 64; 64А; 7; 7А; 70; 72; 8; 9;

10; 11; 12; 13; 15; 15Б; 19; 2; 21; 22; 23; 24А; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 35А; 36; 37; 38; 4; 40; 42; 43; 44; 45; 45/1; 46; 47; 49; 49А; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 62; 64; 64А; 7; 7А; 70; 72; 8; 9; ул.Демьяна Бедного , 5;

, 5; ул.Никитиной Галины , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 1/60; 17А; 18; 18А; 19; 2А; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 26/1; 27; 28; 29; 3; 30; 33; 34; 36; 37; 38; 38/1; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 7; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 1/60; 17А; 18; 18А; 19; 2А; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 26/1; 27; 28; 29; 3; 30; 33; 34; 36; 37; 38; 38/1; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 7; 9; ул.Прорезная , 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18/32; 19; 22А; 24/26; 25; 26А; 27; 3; 4; 5; 6; 7; 7/22; 8; 9; 9/21;

, 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18/32; 19; 22А; 24/26; 25; 26А; 27; 3; 4; 5; 6; 7; 7/22; 8; 9; 9/21; ул.Саржинка , 3; 8;

, 3; 8; ул.Собинова , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 24/21; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/25; 32; 33; 33А; 34; 34/1; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50/3; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 24/21; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/25; 32; 33; 33А; 34; 34/1; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50/3; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 7; 8; 9; ул.Шолом-Алейхема , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/1; 17; 18; 18А; 19; 19/2; 2; 20; 21; 21Б; 22; 22/36; 23; 24; 25; 25А; 26; 3; 30; 31; 32; 33; 35А; 36; 38А; 4; 40; 41; 43; 45; 45А; 49; 5; 51; 51А; 51/76; 56; 6; 60; 62; 64; 66; 68; 7; 70; 8А; 8Б; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/1; 17; 18; 18А; 19; 19/2; 2; 20; 21; 21Б; 22; 22/36; 23; 24; 25; 25А; 26; 3; 30; 31; 32; 33; 35А; 36; 38А; 4; 40; 41; 43; 45; 45А; 49; 5; 51; 51А; 51/76; 56; 6; 60; 62; 64; 66; 68; 7; 70; 8А; 8Б; 9; пер.Строительный , 1; 11; 13; 3; 4; 4А; 5; 6; 6А; 7; 9;

, 1; 11; 13; 3; 4; 4А; 5; 6; 6А; 7; 9; пер.Кречетовский , 1;

, 1; пер.Александровский , 11; 13; 1/41; 3; 4; 5; 6; 6А; 6Б; 7; 8; 8А; 9;

, 11; 13; 1/41; 3; 4; 5; 6; 6А; 6Б; 7; 8; 8А; 9; пер.Черемушный, 14; 3/1; 5; 8А. Напомним, 28 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.