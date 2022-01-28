28.01.2022 16:20 Дмитрий Колоней

Расстрел в Днепре: МВД отрицает факты дедовщины

Заверения руководства главка противоречат свидетельствам ранее служивших в части.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Корреспондент, о нацгвардейце Артемии Рябчуке, который подозревается в расстреле пятерых человек на территории завода Южмаш в Днепре, сослуживцы отзывались положительно. По словам первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, отзывы сослуживцы утверждают, что он не имел ни с кем конфликтов, был активен.

Также руководство ведомства отрицает буллинг в Нацгвардии.

Бывший командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан сообщил о конфликте между двумя военнослужащими, в который вмешался Рябчук, чтобы разнять и его докладе командиру своего взвода. "Других случаев обнаружить не удалось", - заявил экс-командующий.

Он отрицает факты дедовщины, добавив, что Рябчук на буллинг командиру роты не жаловался.

При этом он отметил: "Я понимаю, что сейчас они в шоке и, возможно, не все скажут, тем более генералам, замминистра... Но, думаю, благодаря следователям, офицерам-психологам, полиграфологу мы установим причину", - сказал на брифинге Балан.

По его словам, психическое состояние солдат оценивает медкомиссия, с ними общается психолог, который может порекомендовать командиру солдата к службе не допускать. Психолог полка, общавшаяся с Рябчуком, никаких оговорок на его счет не сделала.

Между тем резко разнятся с заверениям руководителей МВД материалы НГО Международный центр помощи. Возглавляющий организацию Сергей Косяк сообщил о многочисленных случаях неправомерных действий со стороны командования части, доведении срочников до самоубийства, скрытии фактов, систематическомм преследовании "неудобных," приказах настраивать коллектив против одного, под страхом увольнения, гауптвахты.

Как утверждают служившие в воинской части 3021, солдат били, угрожали, оказывали психологическое давление - закрывали в психбольнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных.

"Свидетели преступлений командиров этой части готовы дать интервью о злодеяниях командования", - добавил Косяк.

Об этом же свидетельствует Елены Липовенко, ранее служившая в части, где Рябчук расстрелял пятерых человек.

"В воинской части 3021 НГУ г. Днепр караульная служба очень тяжелая. Солдаты неоднократно сталкивались с неправомерными действиями со стороны командования... Были случаи, когда солдаты срочной службы не выдерживали издевательства от начальства и кончали жизнь самоубийством. Факты умалчивались", - утверждает Липовенко.

Напомним, ранее мы писали о трагедии , которая разыгралась около четырех часов утра в четверг, 27 января. 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук взял из оружейной автомат и практически в упор расстрелял своих сослуживцев.