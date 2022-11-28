28.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +3°...0°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.

Народні прикмети

У минулі часи помітили, що в цей день погода буде ясна.



Якщо у цей день дме вітер, то він не вщухне до 19 грудня.

Багато снігу цього дня передвіщає врожайний рік.