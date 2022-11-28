Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +3°...0°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.
У минулі часи помітили, що в цей день погода буде ясна.
Якщо у цей день дме вітер, то він не вщухне до 19 грудня.
Багато снігу цього дня передвіщає врожайний рік.
Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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