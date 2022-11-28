    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада
28.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.

снег, еловая ветка

Вранці хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +3°...0°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.

Народні прикмети

У минулі часи помітили, що в цей день погода буде ясна.

Якщо у цей день дме вітер, то він не вщухне до 19 грудня.

Багато снігу цього дня передвіщає врожайний рік.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.11 Суспільство Погода в Україні 28 листопада 27.11 Суспільство Якою буде зима в Україні: прогноз на три місяці 27.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 