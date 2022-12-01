01.12.2022 08:37 Рита Парфенова

Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, що межують з Україною, а на Куп'янському напрямку окупанти ведуть оборону.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.



На Слобожанському напрямку обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів:

Ветеринарне,

Козача Лопань,

Висока Яруга,

Стрілеча,

Красне,

Стариця,

Огірцеве,

Бударки,

Чугунівка,

Дворічна,

Западне

На Куп’янському напрямку зафіксований вогневий вплив ворога по районах населених пунктів:

Куп’янськ,

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове,

Дружелюбівка.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 30 листопада по 1 грудня 2022 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.