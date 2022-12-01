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01.12.2022  08:37   Рита Парфенова

Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, що межують з Україною, а на Куп'янському напрямку окупанти ведуть оборону.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Козача Лопань,
  • Висока Яруга,
  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Бударки,
  • Чугунівка,
  • Дворічна,
  • Западне

На Куп’янському напрямку зафіксований вогневий вплив ворога по районах населених пунктів:

  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Дружелюбівка.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 30 листопада по 1 грудня 2022 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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