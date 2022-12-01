Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, що межують з Україною, а на Куп'янському напрямку окупанти ведуть оборону.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку зафіксований вогневий вплив ворога по районах населених пунктів:
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 30 листопада по 1 грудня 2022 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.
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