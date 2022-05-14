14.05.2022 17:15 Виталий Хиневич
Харьковские спасатели получили приспособления для тушения пожаров
Оборудование позволит и далее оперативно бороться с огнем.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что 14 мая при содействии волонтеров Полтавского волонтерского объединения в Харьковский гарнизон ГСЧС поступила очередная партия новых современных пожарных рукавов.
Передача пожарных рукавов Харьковским спасателям стала возможна благодаря усилиям волонтеров из Германии, в частности, Райнеру Цанкер и Сильвии Винтер, которые приобрели их и бесплатно передали полтавским коллегам.
«Эта помощь значительно облегчит работу спасателям при тушении пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Спасибо украинцам и международным партнерам, которые поддерживают спасателей из-за границы! Благодаря совместным усилиям наша Победа будет более быстрой!»,- отметили в ГСЧС.
Напомним, ранее харьковским спасателям передали
спецавтомобиль.
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