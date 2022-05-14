14.05.2022 17:15 Виталий Хиневич

Харьковские спасатели получили приспособления для тушения пожаров

Оборудование позволит и далее оперативно бороться с огнем.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 14 мая при содействии волонтеров Полтавского волонтерского объединения в Харьковский гарнизон ГСЧС поступила очередная партия новых современных пожарных рукавов.

Передача пожарных рукавов Харьковским спасателям стала возможна благодаря усилиям волонтеров из Германии, в частности, Райнеру Цанкер и Сильвии Винтер, которые приобрели их и бесплатно передали полтавским коллегам.

«Эта помощь значительно облегчит работу спасателям при тушении пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Спасибо украинцам и международным партнерам, которые поддерживают спасателей из-за границы! Благодаря совместным усилиям наша Победа будет более быстрой!»,- отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее харьковским спасателям передали спецавтомобиль.