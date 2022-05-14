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14.05.2022  17:15   Виталий Хиневич

Харьковские спасатели получили приспособления для тушения пожаров

Оборудование позволит и далее оперативно бороться с огнем.

Харьковские спасатели
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 14 мая при содействии волонтеров Полтавского волонтерского объединения в Харьковский гарнизон ГСЧС поступила очередная партия новых современных пожарных рукавов. 
 
Передача пожарных рукавов Харьковским спасателям стала возможна благодаря усилиям волонтеров из Германии, в частности, Райнеру Цанкер и Сильвии Винтер, которые приобрели их и бесплатно передали полтавским коллегам.
 
«Эта помощь значительно облегчит работу спасателям при тушении пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Спасибо украинцам и международным партнерам, которые поддерживают спасателей из-за границы! Благодаря совместным усилиям наша Победа будет более быстрой!»,- отметили в ГСЧС.
 
Напомним, ранее харьковским спасателям передали спецавтомобиль.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, харьков
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