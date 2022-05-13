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13.05.2022  15:50   Виталий Хиневич

В Харьковской области женщина помогала врагу

Следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника Купянского районного отдела полиции Харьковской области в государственной измене.

ГБР Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственное Бюро Расследований.
 
Сообщается, что оперативники ГБР установили, что после полномасштабного вооруженного вторжения оккупантов на территорию Украины, подполковник полиции сознательно перешла на сторону врага.
 
По требованию захватчиков она обеспечивала, в том числе беспрепятственное прохождение колонны российской военной техники по Купянску. Чтобы ублажить своих кураторов, подозреваемая на служебном автомобиле лично сопровождала вражескую технику на временно оккупированной территории.
 
13 мая 2022 года заместитель начальника райотдела полиции уведомлена о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
Напомним, боевик фейковой республики обстреливал Харьковскую область.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  криминал, харьков
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