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13.05.2022  12:22   Виталий Хиневич

Боевик фейковой республики обстреливал Харьковскую область

Подозреваемый числился в составе незаконного военного формирования фейковой республики «днр».

боевик фейкового днр обстреливал Харьковскую область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
 
Сообщается, что в феврале 2022 года подозреваемый в составе незаконного вооруженного формирования «днр» вместе с военными ВС РФ въехал на территорию оккупированного села Веселое Харьковского района. В апреле 2022 года прибыл в село Момотово Харьковского района.
 
Оттуда подозреваемый вел обстрел села Бобровка из ручного противотанкового гранатомета, достоверно зная, что в зону поражения попадут жилые дома с мирными жителями.
 
На основании данных фактов, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры житель города Енакиево Донецкой области заочно уведомлен по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
 
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области.
 
Источник:   Офис генерального прокурора Украины
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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