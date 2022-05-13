13.05.2022 12:22 Виталий Хиневич

Боевик фейковой республики обстреливал Харьковскую область

Подозреваемый числился в составе незаконного военного формирования фейковой республики «днр».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Сообщается, что в феврале 2022 года подозреваемый в составе незаконного вооруженного формирования «днр» вместе с военными ВС РФ въехал на территорию оккупированного села Веселое Харьковского района. В апреле 2022 года прибыл в село Момотово Харьковского района.

Оттуда подозреваемый вел обстрел села Бобровка из ручного противотанкового гранатомета, достоверно зная, что в зону поражения попадут жилые дома с мирными жителями.

На основании данных фактов, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры житель города Енакиево Донецкой области заочно уведомлен по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).