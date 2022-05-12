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12.05.2022  15:45   Виталий Хиневич

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области

Под удары попали несколько сел Золочевской общины.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что ночью 12 мая оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Золочев, село Уды и Светличное. В результате были уничтожены предприятия на территории данных населенных пунктов и техника.
 
В частности около  3:00 оккупанты обстреляли село Уды. Один дом уничтожен, один жилой дом получил повреждения. 
 
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Утром 12 мая российские оккупанты ударили по деревне Уды повторно. В результате ракетного удара разрушено деревообрабатывающее предприятие. Прямым попадаем вражеской ракеты был уничтожен медицинский пункт в селе Светличное.
 
По предварительной информации обошлось без жертв.
 
Напомним, 11 мая 2022 года российские военные нанесли авиаудар вблизи пгт Коротич Харьковского района.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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