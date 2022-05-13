13.05.2022 11:52 Рита Парфенова

Водоканал приступил к ремонту двух трубопроводов на Салтовке (фото)

Для возобновления подачи холодной воды в Салтовском жилмассиве необходимо восстановить поврежденные обстрелами участки трубопроводов.



vodokanal.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ с ссылкой на КП «Харьковводоканал», предварительные работы уже проведены и определены участки, требующие замены либо ремонта. Теперь ведутся интенсивные ремонтные работы на двух трубопроводах диаметром 500 и 400 мм.

«Районными бригадами аварийно-восстановительных работ с привлечением необходимой спецтехники продолжаются комплексные ремонтные работы на двух участках водоводов Салтовского жилого массива. Вследствие недавних обстрелов трубопроводам холодного водоснабжения нанесены серьезные повреждения. Предварительные ревизионные действия провели пиротехники. Сети в очень плохом состоянии, выявили несколько поврежденных участков, но также понимаем, что будут и скрытые порывы на трубопроводах. Но наши специалисты и работники прикладывают все усилия, знания и навыки, чтобы в кратчайшие сроки полностью ликвидировать эти сложные аварийные ситуации и восстановить подачу воды харьковчанам», - сообщил начальник Салтовского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Вячеслав Глущенко.

Вчера бригадами аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» было ликвидировано пять повреждений на наружных трубопроводах и приведено в порядок четыре смотровых колодцев. Сегодня намечено провести ремонтные работы на водоводах во всех районах города.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.