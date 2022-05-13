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13.05.2022  11:52   Рита Парфенова

Водоканал приступил к ремонту двух трубопроводов на Салтовке (фото)

Для возобновления подачи холодной воды в Салтовском жилмассиве необходимо восстановить поврежденные обстрелами участки трубопроводов.


vodokanal.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ с ссылкой на КП «Харьковводоканал», предварительные работы уже проведены и определены участки, требующие замены либо ремонта. Теперь ведутся интенсивные ремонтные работы на двух трубопроводах диаметром 500 и 400 мм.

«Районными бригадами аварийно-восстановительных работ с привлечением необходимой спецтехники продолжаются комплексные ремонтные работы на двух участках водоводов Салтовского жилого массива. Вследствие недавних обстрелов трубопроводам холодного водоснабжения нанесены серьезные повреждения. Предварительные ревизионные действия провели пиротехники. Сети в очень плохом состоянии, выявили несколько поврежденных участков, но также понимаем, что будут и скрытые порывы на трубопроводах. Но наши специалисты и работники прикладывают все усилия, знания и навыки, чтобы в кратчайшие сроки полностью ликвидировать эти сложные аварийные ситуации и восстановить подачу воды харьковчанам», - сообщил начальник Салтовского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Вячеслав Глущенко.

Харьковводоканал восстанавливает подачу воды в Салтовском жилмассиве

Вчера бригадами аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» было ликвидировано пять повреждений на наружных трубопроводах и приведено в порядок четыре смотровых колодцев. Сегодня намечено провести ремонтные работы на водоводах во всех районах города.

Харьковводоканал восстанавливает подачу воды в Салтовском жилмассиве

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
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