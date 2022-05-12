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12.05.2022  12:56   Рита Парфенова

Как на Северной Салтовке восстанавливают водоснабжение (фото)

Бригады КП «Харьковводоканал» делают все возможное, чтобы возобновить подачу воды в Салтовский жилмассив.


vodokanal.kharkov.ua

Коммунальщики происпектировали состояние сетей в самом аварийном по обстрелам и разрушениям районе Харькова – жилмассивах Салтовка и Северная Салтовка, передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

В частности, микрорайоне Северная Салтовка-1 после взрыва поврежден и требует ремонта трубопровод диаметром 500 мм, подающий воду в 44 многоквартирных дома. Рабочие отметили поврежденные участки на наружных трубопроводах, спланированы мероприятия по восстановлению порывов на водоводах.

Решается вопрос подачи воды и в дома 524-го микрорайона Салтовки. «Спланированы восстановительные работы на трубопроводе на участке улиц Академика Павлова и Бучмы, где также значительные повреждения. После выполненного ремонта восстановим подачу воды в 12 жилых домов расположенных в 524 микрорайоне», -  сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

Как на Северной Салтовке восстанавливают водоснабжение

По его словам, на поврежденных участках предстоят значительные объемы ремонтных и восстановительных работ, перекладка сетей различного диаметра, замена запорной арматуры и смотровых колодцев.

Как на Северной Салтовке восстанавливают водоснабжение

«Сложность заключается еще и в том, что расположенные здесь дома претерпели множественные разрушения и после восстановления наружных сетей холодного водоснабжения, предстоит провести полный осмотр внутридомовых систем. Все работы по обеспечению подачи воды в данный район планируем проводить комплексно и поэтапно. Это наши проблемы и мы их успешно решим, водоснабжение в Салтовку будет обязательно возобновлено. Этому жилмассиву досталось, как ни какому другому в городе и мы просто обязаны поддержать жителей и создать для них комфортные условия проживания», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение».

Как на Северной Салтовке восстанавливают водоснабжение

Плановые работы по возобновлению подачи холодной воды во всех районах города продолжаются. Так, вчера устранили 5 повреждений на водоводах и привели в порядок 6 смотровых колодцев. Постоянно ведутся значительные подключения внутридомовых систем потребителям,  только за вчера возобновили подачу води в 3 многоэтажных дома на улице Грицевца, водоснабжение подали в 156 квартир. Сегодня в работе 9 повреждений на наружных сетях холодного водоснабжения.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.

Тэги:  вода, харьков
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