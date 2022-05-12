12.05.2022 12:47 Виталий Хиневич

В Харькове коммунальщики налаживают подачу горячей воды в жилые дома

Сотрудники коммунальных служб продолжают проводить ремонты котельных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ХТС».

Сообщается, что 21 дом получил горячую воду от котельной на улице Мохначанской. Эта котельная получила существенные повреждения с начала боевых действий. Кроме того, оборудование разрушилось вследствие низких температур и разморожения.

Один из котлов, благодаря героическим усилиям сотрудников, удалось вовремя слить и спасти. На днях он прошел гидравлические испытания и приступил к работе.

На данный момент, по словам специалистов КП "Харьковские тепловые сети", горячую воду удалось подать до 9-го этажа. Работы по возобновлению работы котельной продолжаются.

Кроме того, продолжаются демонтажные работы на котельной по улице Нестерова. Процесс начался задолго до войны, по проекту Всемирного Банка. По словам руководства КП "Харьковские тепловые сети", договоренности остаются в силе. Всемирный Банк уверен в харьковчанах и готов в дальнейшем поддерживать проекты реконструкции.

Напомним, в Холодногорском район, коммунальщики и подрядчики восстанавливают котельную , которая пострадала от авиабомбы.