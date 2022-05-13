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13.05.2022  14:25   Виталий Хиневич

Жителям Харьковской области направили вдвое больше продуктовых наборов

Харьковщина получает дополнительные продуктовые наборы.

Гуманитарная помощь Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что жителям Харьковщины передали еще около 55 тысяч продуктовых наборов.  Продуктовые наборы отправили в харьковские отделения "Укрпочты" и "Новой почты", больницы, метрополитен.
 
Также помощь получили 13 территориальных громад: Песочинская, Первомайская, Краснокутская, Сахновщинская, Змиевская, Кегичевская, Зачепиловская, Красноградская, Чугуевская, Коломацкая, Нововодолажская, Высочанская, Солоницевская.
 
“Мы знаем, что людям очень нужна гуманитарная помощь по программе “Пакет каждому гражданину”. Поэтому вчера вдвое увеличили количество продуктовых наборов. Ранее мы передавали в среднем 20 тысяч наборов, а за прошедшие сутки отгрузили почти 55 тысяч”, - сказал Глава ХОВА Олег Синегубов.
 
Еще 47 тонн гуманитарной помощи отправили в Новопокровскую, Дергачевскую, Песочинскую, Нововодолажскую, Ольховскую, Малоданиловскую, Роганскую, Высочанскую, Южную, Чкаловскую, Староверовскую и Солоницевскую громады. Жители этих населенных пунктов получили 18 тонн крупы, 17 тонн овощей, 10 тонн муки, а также сливочное масло, молоко, макароны, питьевую воду.
 
Напомним, в Харькове начали начинает выдачу продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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